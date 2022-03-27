Akranlarına 3D yazıcıdan yaptıkları oyuncakları hediye ettiler

Bingöl'de robotik kodlama ve 3D eğitimi gören ortaokul öğrencileri, üç boyutlu yazıcı ile ürettikleri oyuncakları köy okullarındaki akranlarına hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen 'Geleceğe Uzanan Eller' projesiyle Genç Mevlana Ortaokulu öğrencileri robotik kodlama ve 3D yazıcı eğitimleri aldı. Gönüllülük faaliyetleri kapsamında üç boyutlu yazıcıdan oyuncak baskısı alan öğrenciler, köy okullarındaki öğrenci arkadaşlarını ziyaret ederek, ürettikleri oyuncakları hediye etti.