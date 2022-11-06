İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi: Solhanspor: 1 - Gümüşsu Gümüşhane Spor: 3

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.

Ligi'nde mücadele eden Solhan Spor, 6. hafta müsabakasında sahasında Gümüşsu Gümüşhane Spor takımına 3-1 mağlup oldu.



Salon: Solhan Spor Salonu


Hakemler: Mahmut Karaca, Halil İbrahim Ürkmez


Solhan Spor: Engin Baytekin, Ertuğrul Güven, Murat Özgür Deniz, Muhammed Hasan Örücü (L), Samet Gümüs, Emincan Kocabaş, Kemal Can Sunay, Yiğit Kaan Özkan, Metin Baran Taşkıran, Emre Can Teke, Alper Özdemir, Samet Karahan (L)


Gümüşsu Gümüşhane Spor: Mustafa Sızlag, Ayhan Yıldıray, Recep Vayic, Ogulcan Seis, Fatih Durkan, Okan Savaş, Mert Işıkbaş, Enes Lorci, Berke Dalay, Burak Köse, Fatih Gündoğdu (L), Turgay Doğan


Setler: 20-25, 25-21, 17-25, 23-25


Süre: 27, 28, 25, 28 (108 dakika)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.