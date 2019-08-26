İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.


Kaza, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. yönetimindeki 49 AD 767 plakalı hafif ticari araç tali yoldan D-300 kara yoluna çıkarken Hazarşah köyünden hasta alan T.Y. yönetimindeki ambulans ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.


Yarılardan 4'ü ilçedeki hastanede, 2'si ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.