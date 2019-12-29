İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans kara saplandı, ekipler kurtardı

Bingöl’de hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'de hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.


Merkeze bağlı Dikme köyündeki bir hastayı almaya giden 112 Acil Komuta Merkezi'ne ait ambulans kara saplandı. Durumun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, halatla bağlanan ambulansı saplandığı yerden çıkardı.


Öte yandan kentim yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışının devam etmesinin beklendiği belirtilerek, sürücülerin tedbirli olması istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.