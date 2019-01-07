Ambulansla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl’de ambulans ile kamyonet çarpıştı, 2 sağlık personeli yaralandı.
Bingöl'de ambulans ile kamyonet çarpıştı, 2 sağlık personeli yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş Karayolu Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,12 AV 069 plakalı kamyonet ile ambulans çarpıştı. Kazada kamyonet yan yatarken, ambulans içindeki 2 sağlık personeli yaralandı.
Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sağlık personeli ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.