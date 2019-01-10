Anne ve 2 günlük bebeği 3,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Yoğun kar yağışının ardından yolların kapandığı Bingöl'de 2 gün önce doğum yaptığı öğrenilen anne rahatsızlanınca devreye UMKE ekipleri girdi. 3,5 saat süren zorlu mücadelede anne ve bebeğine ulaşılarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında karşılarına bir de kurt çıktı.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde mahsur kalan hastaların imdadına İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişiyor. Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde ikamet eden Yüsra Barman, iki gün önce doğum yaptı. Rahatsızlanan anne ve 2 günlük bebek, kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Aile bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Paletli ambulansla yola çıkan UMKE ekipleri, 3,5 saatlik mücadelenin ardından anne ve bebeğine ulaştı. Ekipler, anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırdı.

Ekipler kurtla karşılaştı

Ekipler hastaya ulaşmak için giderken kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan ve köye yakın bir noktaya inen kurtla karşılaştı. Temkinli davranan ekipler, kurt uzaklaşınca tekrar yola devam etti.

Kent merkezine 1 metreye yaklaşan kar, ilçelerde ise yaklaşık 2 metreye ulaştı.