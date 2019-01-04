Anne ve çocuklar aynı sırada

Bingöl'de bir köy okulunda öğretmenin hazırladığı programla başlatılan uygulamada, anne ve çocukları hem evde hemde okulda yan yana 1'er saat kitap okuyarak örnek bir çalışma sergiliyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Sen Yaz' isimli projesi kapsamında merkeze bağlı 86 öğrencili Ağaçeli 100.yıl İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Emine Geçim, örnek bir çalışmaya imza attı. Projeyle ilgili "Bir Yanımda Annem Bir Yanımda Kitabım, Geleceğim İçin Okuyorum" etkinliği organize eden öğretmen sayesinde, anneler, çocuklarıyla birlikte hem sınıfta hemde evde yan yana kitap okuyor. Kısa sürede etkisini gösteren etkinlik kapsamında okumaya karşı her yaştan ilginin arttığını bildirildi.

Uygulama kapsamında Ağaçeli 100. yıl İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğrencilere de yeni kitaplar dağıttı. Okuyan, anlayan ve fikir üreten bir nesil yetiştirmek için projenin uygulandığını ifade eden Engin, “Proje kapsamında okulumuzu ziyaret ettik, çok güzel bir çalışma olmuş. Bu projemizin temel amacı okuma kültürünü geliştirmek, okuma kültürünü yaymaktır. Özellikle il genelinde öğrencilerimizden istediğimiz okuyan, anlayan, yorumlayan, eleştiren ve fikir üreten bir nesil yetiştirmektir, bunu hedefliyoruz. Burada yürüttüğümüz projede bunun en güzel örneğidir. Velilerimiz belirli periyotlarda okullara gelip çocuklarıyla birlikte kitap okuyorlar. Her akşamda evlerinde akşam 20.00 ile 21.00 arasında bu etkinlik devam ediyor. Yine bu kapsamda öğretmen arkadaşlarımız evlere ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaret ile birlikte bir kaynaşma ortamı oluşuyor. Özellikle köydeki vatandaşlarımız ile öğretmenlerimizin kaynaşması çok önemli" dedi.

"Okuma etkinliği akşam evlerde devam ediyor"

Okuma etkinliğinin akşam evlerde devam ettiğini kendilerinin de onlara misafir olduğunu dile getiren öğretmen Emine Geçim, etkinliğe başlama sebeplerinden birinin çocukların okuduğunu anlamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bir problemi öğretmen okuduğu zaman öğrencinin çok rahat bunu çözebildiğine dikkat çeken Geçim," Ama kendisi okuduğunda tıkanıyor. Bunun yanında hayal dünyaları çok zengin ama ifade etme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Tatillerde kitap okuma alışkanlıkları zayıf, sebebi ise kitap okumayı okul zamanlarda okumak olarak düşünüyorlar. Bizde bu tabuyu yıkmak için proje hazırladık. Okuma saatlerinin sadece okulla sınırlı kalmasını istemediğimiz için evlerde akşam saat 20.00-21.00 arasında kitap okuma saati yapıyoruz. Bu esnada TV'ler ve telefonlar kapatılıyor, tüm aile fertleri okuma yapıyor. Proje hakkında olumlu dönüşlerde alıyoruz hatta okuma yazma bilmeyen ninelerimiz, dedelerimiz kendi bildikleri kitapları okuyormuş. Bunları duydukça bizler daha çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız okusun istiyoruz”

Çocuğu ile birlikte okuma etkinliğine katılan 51 yaşındaki Beyhan Kızılarslan ise "Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz, çocuklarımızla birlikte okula geliyoruz. Kitap okuma saatlerinde onlarla birlikte kitap okuyoruz,çocuklarımız okusun istiyoruz. Bizim gibi bir hayat yaşamasınlar karın, toprağın içinde gezmesinler. Çocuklarımızı öğretmenler, müdür olarak görmek istiyoruz . Evde akşam saatlerinde televizyon ve telefonları kapatıyoruz. Evde kim okuma biliyorsa çocukların gelişmesi için kitap okuma yapıyoruz" diye konuştu.