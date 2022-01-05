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Aracın çarptığı yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu.


Solhan'a bağlı Arakonak beldesinde gençler, aracın çarpması sonucu yaralandığını gördükleri yavru köpeğin yardımına koştu. Yürüyemediğini gördükleri hayvanı, bölgede veteriner olmadığı için kırıkçıya götüren gençler, aldıkları destek sonrası yavru köpeğe yemek verdi.


Gençler, Solhan Belediyesine ait barınak olmadığı için yavru köpeğin bakımını üstlendi.

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