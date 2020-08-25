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Araçların çarptığı yavru köpekler tedavi altına alındı

Bingöl’de araçların çarptığı iki yavru köpek vatandaşların haber vermesiyle tedavi altına alındı.

Bingöl'de araçların çarptığı iki yavru köpek vatandaşların haber vermesiyle tedavi altına alındı.


Olay, Solhan ilçesinde iki ayrı nokta da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki farklı yerde araçların çarptığı 2 yavru köpeği vatandaşlar fark etti.Duyarlı vatandaşlar, yaralı köpekleri görür görmez durumu ilçe belediyesine bildirdi. Belediye veterineri olay yerlerine giderek yavru köpekleri aldı. Yapılan muayenede yavru köpeklerden birinin bir ayağını ile belinin kırıldığını, diğerinin ise iki ayağında 4 yerde kırık ile doku bütünlüğünün parçalandığı belirlendi.


İlk müdahaleleri yapılan yavru köpekler, kapsamlı tedavi edilmeleri için Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına'na gönderildi. Barınakta köpeklerin tedavisinin süreceği aktarıldı.

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