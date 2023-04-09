Arama kurtarma ekibi depremzede öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı MEB Arama Kurtarma Birimi, depremzede öğrencilerle bir araya geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'e gelen ailelerin öğrencileri, kent genelinde çeşitli okullarda eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı MEB Arama Kurtarma Birimi, depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden birim, aynı zamanda taleplerini de dinledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Depremzede öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arama kurtarma birimi öncülüğünde il merkezi ve ilçelerde kurulan depremzede öğrencileri tespit komisyonu şuan için ilimizde ikamet eden 460 öğrencimizi ziyaret ederek onlara hem moral olmakta hem de sorunlarına ortak olmakta. Kurulan depremzede öğrencileri tespit komisyonumuzun faaliyetleri devam etmektedir” denildi.