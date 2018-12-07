Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Bingöl'de epilepsi rahatsızlığı olan ve 2 gündür haber alınamayan araştırma görevlisi Mehmet Güzel evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Uydukent bölgesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Güzel'in, 2 gün işe gitmedi. Bunun üzerine mesai arkadaşları eve gittiğinden kapının açılmaması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Eve gelen ekipler kapıyı açmasının ardından Güzel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Güzel'in epilepsi rahatsızlığı olduğu, buna bağlı geçirdiği nöbet sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırılan Güzel'in cenazesi otopsi sonrası memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.