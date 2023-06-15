Ateşe verilmişti, belediye ekipleri çocuk parkını yeniledi

9 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi 8'inci Sokak'ta bulunan Mevlana Parkı'ndaki çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilmişti. Meydana gelen yangında çocuk parkı kullanılmaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parkın bakım ve onarımını yaparak yeniden çocukların hizmetine sundu.

Çocukların parkın yapılmasının ardından yeniden oyun gruplarında oynamaya başladı.