İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ateşe verilmişti, belediye ekipleri çocuk parkını yeniledi

Bingöl merkezde geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilen ve kullanılmaz hale gelen çocuk parkı, belediye tarafından yenilenerek hizmete sunuldu.


9 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi 8'inci Sokak'ta bulunan Mevlana Parkı'ndaki çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilmişti. Meydana gelen yangında çocuk parkı kullanılmaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parkın bakım ve onarımını yaparak yeniden çocukların hizmetine sundu.


Çocukların parkın yapılmasının ardından yeniden oyun gruplarında oynamaya başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.