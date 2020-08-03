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Ayağı kırılan köpeği vatandaşlar tedavi etti

Bingöl’de ayağı kırılmış bir halde bulunan köpeği vatandaşlar tedavi etti.

Bingöl'de ayağı kırılmış bir halde bulunan köpeği vatandaşlar tedavi etti.


Bingöl'ün Solhan ilçesinde esnaflar sokakta bacağı kırık yaralı bir köpeği farketti. Köpeğin tedavi edilmesi için belediye ve barınağa haber veren esnaflar, ekipler gelmeyince özel bir veterineri çağırıp ağrılarının giderilmesi için iğne yaptırdı. Esnaflar yavru köpeği sütle beslerken, bir vatandaş 'bu benim insanlık görevimdir' diyerek yavru köpeğin ayağını tahta parçalarıyla sararak kendi imkanlarıyla Bingöl Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü.

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