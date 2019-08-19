İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.


Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı. Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.