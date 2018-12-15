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Aynı köyde 1 yıl arayla ikinci toprak kayması

Bingöl’de bir köyün yakınında ikinci kez toprak kayması yaşanarak yarıklar oluştu.

Bingöl'de bir köyün yakınında ikinci kez toprak kayması yaşanarak yarıklar oluştu.


Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde önceki gün köyde heyelan oldu. Toprak kayması nedeniyle dev yarıklar oluştu. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayın da da aynı köyün diğer tarafında heyelan olmuştu. İki tarafından da dev toprak yarıkları oluşan köyün sakinlerinin önlem alınmasını istediği öğrenildi.


Toprak kaymasının köyün 100 metre yakınına kadar geldiğini ve 1 kilometrelik ala yayıldığını aktaran köy sakinleri, önceki gün meydana gelen kaymanın son günlerde yaşanan yağışların etkili olduğunu söyledi.


Bu yılın şubat ayında da aynı ilçeye bağlı Oymapınar köyünde benzer bir toprak kayması olmuş, insan boyunu geçen yarıklar oluşmuştu.

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