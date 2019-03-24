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Bahar geldi derken Karlıova güne karla uyandı

Bahar geldi derken Bingöl’ün Karlıova ilçesi güne karla uyandı.

Bahar geldi derken Bingöl'ün Karlıova ilçesi güne karla uyandı.


Kış mevsiminin en çetin yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün bahar havası yaşanırken, bugün kar yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Pazar günü işe gidenler araçlarını ve iş yeri önlerini temizledi.


Mart ayının bitmesine günler kala yine kar yağdığını dile getiren vatandaşlar, batı da denize girildiğini Karlıova'da ise karın bitmediğini söyledi.


Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'ün güneyi, Elazığ'ın doğusu ile Adıyaman'da zaman zaman kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini bildirilirken, etkisini akşam üzeri kaybedeceği belirtti.

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