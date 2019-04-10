İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Bingöl’ün Karlıova ilçesi sakinleri baharı beklerken, güne karla başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi sakinleri baharı beklerken, güne karla başladı. Lapa lapa yağan kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.


Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerlerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, baharı beklerken yine karla güne başladıklarını ifade etti.


Son yılların en çetin kışını geçiren ilçede kar yağışı güzel görüntüler de oluşturdu.


Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de sağanak yağışların kuvvetli olarak etkisini göstereceğini ve sıcaklıklarda 4 derecelik düşüş beklendiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.