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Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin Bingöl'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl’e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl'e geldi.


Çeşitli temas, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile birlikte, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.Ziyarette valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Kadir Ekinci ile valilik makamında bir süre görüştü.


Bingöl Valiliğine gerçekleştirilen ziyarette 49. Komando Tugay Komutan V. T.Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan da yer aldı.

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