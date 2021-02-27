Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Komutanı Çetin'den Bingöl'e ziyaret

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ ve Tunceli'nin ardından Bingöl'e geçti. Askeri helikopterle Karlıova ilçesine giden Bakan Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Kadir Ekinci ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlk olarak Karlıova Kaymakamlığını ziyaret eden ikili, Kaymakam Sedat Özdemir'den brifing aldı.

Daha sonra 14 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremden etkilenen Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçelerinin köy muhtarları ile bir araya gelen heyet, sorun ve talepleri dinledi.