Baraj kayalığında 4 gündür mahsur kalan keçi 2 saatlik kurtarma operasyonu ile kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Tarhan köyü Samanlı mezrasında yaşayan Celaleddin Kutlu isimli çiftçinin, baraj kayalıklarında mahsur kalan keçisi 4. gününde kurtarıldı.

Çiftçi Kutlu, 4 gün süren kurtarma çalışmalarında sonuç alamayınca Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. İhbarla Bingöl'ün Solhan ilcesi Tarhan köyü Samanlı mezrası Kalehan 1 Baraji kenarında sıkışmış keçi için köye gelen 2 kişilik AFAD ekibi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 2 saat süren zorlu operasyonla keçiyi mahsur kaldığı barajın kayalıklardan kurtararak, sahibine teslim etti.

Bingöl AFAD Şube Müdürü Sedat Doğan; "Bize gelen vaka bilgisine göre Kalehan 1 Barajında 1 keçinin mahsur kaldığı yönündeydi. Aldığımız ihbar üzerine yola koyulduk, keçinin bulunduğu yer çok sarp olduğundan baraj üzerinden botla hareket ederek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp, sahibine teslim ettik" dedi.