Başkan Arıkan," Doğru ve planlı çalışma ile kış sezonunu geçireceğiz"

Kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı Bingöl'de, Belediye tarafından hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan'da Makine İkmal Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Karla mücadele edecek personelle bir araya gelen Arıkan, 1 kar küreme ve yükleme aracı, 1 mini yükleyici kar küreme aracı ile 1 tuzlama aracını da filolarına katacaklarını aktardı.

Ulaştırma Müdürlüğü başta olmak üzere bütün birimlerin kışa hazır olduğunu aktaran Başkan Arıkan," Karla mücadeleyi daha verimli bir şekilde yürütmek için 1 kar küreme ve yükleme aracı, 1 mini yükleyici kar küreme aracı ile 1 tuzlama aracının siparişini verdik, yakın zamanda araç filomuza dahil edeceğiz. Bunlarla birlikte 6 greyder, 7 loder, 2 paletli ekskavatör, 1 lastikli ekskavatör, 1 tuzlama aracı, 2 kaldırım küreme aracı ve 6 kamyonla karla mücadele edeceğiz” dedi.

Belediyelerin insan ve şehir hayatının merkezinde olan en önemli kurum olduğunu anımsatan Arıkan;" Kendi insanımıza hizmet ederken, büyük bir özveriyle, büyük bir keyifle çalışmalıyız. Belediyenin en önemli birimlerinden biri de ulaştırma müdürlüğümüzdür. Sizlerin burada yapacağınız işler, layıkıyla yerine getireceğiz görevler, insanımızı mutlu edecektir. Yaptığımız her hizmette insanlarımızın hayır duasını alıyorsak, bu Allah katında da bizlere sadaka olarak dönecektir. Görevimizi yaparken, hem hizmeti doğru bir şekilde sunmanın gayreti içerisinde olmalıyız, hem de bu anlayışla hareket etmeliyiz. Bizler her bir çalışma arkadaşımızın emeğine saygı duyuyoruz. Karşılıklı sevgi ve saygıyla insanımıza, memleketimize hizmet edelim” diye konuştu.

Karla mücadelenin planlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan Arıkan,"Her bir çalışma arkadaşımız, birim müdürleriyle, şefleriyle, ekipleriyle planlı ve doğru bir şekilde çalışmalı. Karla mücadele ederken, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak doğru ve zamanında müdahaleler yapılmalı. Bu doğrultuda ben tüm arkadaşlarımıza güveniyor ve inanıyorum. İnşallah, planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüterek, kış sezonunu geçireceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.