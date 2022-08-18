Başkan Arıkan, "Eğitim alanında birçok projeye imza attık"

Çocukların eğitim hayatlarına değer katabilmek için belediye olarak her türlü projenin içinde olmaya gayret gösterdiklerini belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Çocuklarımızı yenilikçi eğitim olanakları ile buluşturup, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak adına eğitim alanında birçok projeye imza attık" dedi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yücel, kentte eğitimin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arıkan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına değer katabilmek için Bingöl Belediyesi olarak her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı yenilikçi eğitim olanakları ile buluşturup, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak adına eğitim alanında birçok projeye imza attık. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek sorunların çözümü noktasında katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ise “Göreve başladığımız günden itibaren eğitim alanında istişarelerde bulunduğumuz Erdal Arıkan Başkanımız, her zaman yanımızda olmuş ve desteklerini hep hissettirmiştir. Eğitim alanında yapmış olduğu katkılardan dolayı başkanımız Arıkan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.