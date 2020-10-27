Başkan Arıkan, “Gönül birliğimizi sürdüreceğiz”

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kent merkezindeki muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Arıkan, belediye meclis toplantı salonunda yapılan görüşmede, muhtarların talep ve önerileri dinledi.

İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan," İlimizin geleceğine dair istişarelerde bulunarak talep ve önerilerini dinledik. Muhtarlarımızla ilimizin kalkınması ve gelişmesi için el birliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Zaman zaman benzer toplantıların devam ederek, mahallelerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinin süreceği aktarıldı.