Başkan Arıkan, “Hep birlikte parklarımızı koruyalım”

Bingöl'deki tüm parkların yenileneceğini vurgulayan Belediye Başkanı Erdal Arıkan; “Büyük bir özveriyle başlattığımız çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve parklarımız daha kullanışlı ve güvenli hale getirilecek. Çalışmaların ardından parklarımıza sahip çıkmak kalıyor, onu da ortak bilinçle halledeceğiz” dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı açıklamada tahrip edilen parklara yönelik kapsamlı bir bakım ve onarım çalışmasının başlatıldığını söyledi.

Kent genelinde bulunan tüm parkların planlı bir şekilde onarılacağını dile getiren Başkan Arıkan, “Parklarımızda yaptığımız incelemelerde büyük ölçüde tahribatların oluştuğunu gördük. Özellikle oturma üniteleri, kamelyalar, oyun grupları, aydınlatma sistemlerinde maddi hasarlı zararlar verilmiş. Bilinçsiz kişi veya çevrelerce oluşturulan tüm tahribatlar giderilecek” diye konuştu.

Parkların yanı sıra yeşil alanlar, kavşaklar ve refüjlerin, mevsime dayanıklı çiçeklerle güzelleştireceğini dile getiren Arıkan,“Peyzaj çalışmalarına önem vererek ilimizi güzelleştireceğiz. Seyir terası, Gülbahar barajı ve parkları düzenleyerek vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecekleri mekanlar oluşturacağız”ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte parklarımıza sahip çıkalım”

Halkın ortak kullanım alanları olan parkların ortak bir bilinçle korunması gerektiğini kaydeden Arıkan, “Kentin en büyük değerlerinden olan park ve yeşil alanlarının korunması, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Parklarımızın daha güvenli hale getirilmesi noktasında da çalışmalarımız olacak özellikle metrekare olarak büyük olan ve halkımızın yoğun olarak kullandığı parklarımızda güvenlik sistemlerinin kurulması noktasında da çalışma yapacağız. Parklarımızın korunması, toplumsal bir bilinç oluşması noktasında vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Parklarımızda tahribat oluşturan kişilere karşı duyarlı davranalım. Bunlara müsaade etmeyelim ve belediyemizi arayarak bilgi verelim. Bu parklar milletimizindir, hep birlikte parklarımızı koruyalım, tahribat ve zararlara sessiz kalmayalım”diyerek sözlerini tamamladı.