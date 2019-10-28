Başkan Arıkan, öğrencilerle çöp topladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesi kapsamında, kent genelindeki 33 okulunun katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerle birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı. Cadde ve sokaklarda toplanan çöpler belirlenen noktalara bırakıldı.

Farkındalık oluşturmak adına etkinliğe katıldıklarını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Daha temiz bir çevre için herkesin bu olgun yaklaşımı göstermesi gerekiyor, katkı sunması gerekiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müdürü Güney ise, “Proje kapsamında 33 okulumuzda eş zamanlı çalışma başlattık. Yavrularımızın bununla ilgili farkındalıkları artırmak, yetişkinlere de örnek olma adına faydalı bir proje olacağını umut ediyorum” diye konuştu.