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Başkan Arıkan, pazar esnafıyla bir araya geldi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür Mahallesi’nde kurulan pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür Mahallesi'nde kurulan pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.


Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda mahallede kurulan pazar yerini ziyaret eden Başkan Arıkan, esnaflarla bir araya geldi.


Sorun ve talepleri dinleyen Başkan Arıkan, “İnsanımızın samimiyeti ve güler yüzü en büyük motivasyon kaynağımızdır. Rabbim esnaf kardeşlerimize her daim hayırlı işler ve bol kazançlar nasip etsin inşallah” dedi.

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