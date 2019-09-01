Başkan Arıkan'dan esnaf ziyareti

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İnönü Caddesi ile Beşyol mevkinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Arıkan, şikayet ve talepleri dinleyerek sorunların çözümü noktasında ilgili birimlerine talimat verdi.

Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Arıkan, vatandaşların ve esnafların fikirlerini dinlemek, onların sorunlarına çözüm bulmak için fırsat buldukça ziyaret ettiğini söyledi.

“İşimizin en önemli parçası”

Göreve geldiği günden itibaren fırsat buldukça herkesle iç içe olmayı, esnafların sıkıntılarını dinlemeye çalıştığını anımsatan Başkan Arıkan;"Hiçbir vatandaşımız ve esnafımız arasında ayırım yapmayacağız. Herkese eşit mesafede olacağız. Tek bir gayemiz var, Bingöl halkına ve Bingöllümüze hizmet etmektir. Bingöllümüzü el birliğiyle, güç birliğiyle daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Her fırsatta büyük keyifle gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyareti işimizin en önemli parçasıdır”dedi.

Ziyaretlerin belirli periyotlarla devam edeceğini vurgulayan Başkan Arıkan, “Planlı bir şekilde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Henüz ziyaret etme fırsatı bulmadığımız esnaflarımızı da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Bu hususta kimsenin gönlü kalmasın, her esnaf ve vatandaşımız bizim için eşit derecede önemli ve kıymetlidir”ifadelerini kullandı.