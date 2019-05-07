Başkan Arıkan,ilk iftarını çadırda vatandaşlarla yaptı

Bingöl Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde kurulan iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Erdal Arıkan'da çadıra giderek hem vatandaşlara yemek dağıttı, hemde aynı sofrayı paylaştı. 2 bin kişilik iftar çadırını vatandaşlar doldurdu.

Ramazan ayının başlaması ile ilgili konuşan Başkan Erdal Arıkan, “Rahmet ile başlayan, maneviyatı, fazileti ve bereketiyle ruhumuzu kuşatan, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi hep birlikte idrak ediyoruz. Bu mübarek ayın ilk orucunu sizlerle birlikte açmaktan, sizlerle aynı sofrayı bölüşmekten büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşlerim Ramazan berekettir, paylaşmaktır, birlikteliktir. Bu doğrultuda her gün 2 bin vatandaşımızın orucunu açabileceği iftar çadırı kurduk. Ramazan çadırımız ay boyunca ihtiyacı olan, işten çıkıp evine yetişemeyen veya Ramazan'ın manevi atmosferini daha iyi hissetmek için binlerce Müslüman kardeşiyle aynı ortamda olmak isteyen herkes için açık olacak”dedi.

Gönül belediyeciliği anlayışıyla gönüller inşa edeceklerini vurgulayan Başkan Arıkan,"Biz bu soframıza gönül sofrası diyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bizlere fırsat verdikçe vatandaşlarımızla ele ele gönül gönüle olacağız. Sosyal, katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla fiziki ve beşeri yatırımlarımızı hayata geçirerek, ilimize hizmet edeceğiz”ifadelerini kullandı.