Başkan Arıkan:“Kuralları herkes için uygulayacağız”

Sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirerek, düzenimizi, disiplinimizi sahaya yansıtacağız. Yasal çerçevede kuralları herkes için uygulayacağız"dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum içi toplantılar kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Zabıta ekiplerinin sorun ve taleplerini dinleyen Arıkan, yaptığı konuşmada, hakkaniyet içerisinde görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini istedi.

Özellikle kaldırım işgalleri ve kaçak yapılaşmayla etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Arıkan,"Kaldırım işgali ve kaçak yapılar bizim en fazla şikayet aldığımız konuların başında geliyor. Hakkaniyet ölçüsünde, kimseye hakaret de etmeyeceğiz, taviz de vermeyeceğiz. Kaçak yapılaşma, kaldırım işgalleri başta olmak üzere denetimleri sıkılaştırarak, ilimize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Yasal çerçevede kuralları herkes için uygulayacağız. Kimseye haksızlık etmeden, ayrıcalık tanımadan işimizi yapacağız. Sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getireceğiz. Ciddiyetimizi, düzenimizi, disiplinimizi sahaya yansıtacağız”ifadelerini kullandı.

Sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Arıkan, “Zabıta ekiplerimiz üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmelidir. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum, halk bize yetki verdi ve biz bu yetkiyi en doğru şekilde hizmet adına kullanacağız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Bu sorumluluğu hep beraber üstlenerek, kentimize, insanımıza, hizmet edeceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.