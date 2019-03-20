Başkan Barakazi:" 5 yılda 194 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdik"

Hamdolsun ki, 5 yılın sonunda 194 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdik. Devam eden projelerle birlikte ilimize kazandırdığımız yatırım tutarı 757 milyon lirayı aşıyor” dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.Gazetecilere 5 yıllık görev sürecini değerlendiren Barakazi, tamamlanan ve devam ettirilen projelerle ilgili detayları da paylaştı.

Görevi 162 Milyon TL borçla devraldığını ifade eden Başkan Yücel Barakrazi, “Bu borca ilaveten 30 milyon TL kredi almak durumunda kaldık. Borcumuz, 192 Milyon TL'ye yükseldi. 5 yıllık süreçte 54 milyon TL borç ödeyerek, borcumuzu 138 milyon TL'ye indirdik. Toplam borcun içerisinde bulunan 9 milyon TL'lik kredi faiz farkının silinmesi için İller Bankası'na gerekli yazıları yazdık. Kredi farkı düşünce toplamda 129 Milyon TL borcumuz kalıyor. Yatırım-tasarruf çelişkisine düşmeden hem yatırım gerçekleştirdik hem de borçlarımızı ödedik” dedi.

‘Güçlü filo kaliteli hizmet' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Barakazi, 84 olan araç filosunu, 41 yeni araçla 104'e çıkardıklarını kaydetti.

Konuşmasını sürdüren Barakazi, “Araç takip, yakıt takip sistemi ve yenilenen akaryakıt istasyonumuz ile akaryakıtta yüzde 23 oranında tasarruf sağladık. Araçlarımızı soğuk ve sıcaklardan korumak, bakım ve onarımlarını yapmak için 12 bölümden oluşan araç garajı inşa ettik. Görev sürecimizin ilk 2 yılında üst yapıya 59 Milyon TL yatırım yaparak üstyapıdaki eksiklikleri bitirdik. Doğalgaz hizmetinin ardından bozulan yollarımızı yeniden onardık, imara yeni açılan yol ve kaldırımları hızlıca hizmete sunduk. Mücavir alan dışında olmasına rağmen ihtiyaca binaen yollar yaptık. Altyapı ve üstyapıya toplamda 79 Milyon TL yatırım yaptık” diye konuştu.

132 bin metre kare yeşil alan düzenledik"

‘Daha yeşil bir Bingöl' sloganıyla yürütülen yeşil alan çalışmalarına ayrı önem verdiklerini ifade eden Barakazi, 5 yıllık süreçte tüm belediye tarihinden daha fazla yeşil alan inşa ettiklerini söyledi.

Barakazi, “10 Milyon TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirerek ilimize 9 yeni park kazandırdık. Yeşil alan çalışmalarımızı bölgenin gözde parkları arasında yer alan 52 dönümlük Millet Bahçesi ile taçlandırdık. 1936 yılında şehir olan Bingöl'de toplamda 90 bin metrekarelik yeşil alan düzenlenirken, bizim dönemde 132 bin metrekarelik yeni yeşil alan düzenledik”şeklinde konuştu.

194 Milyon TL'lik yatırım tamamlandı

5 yıllık görev sürecinde birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerine değinen Barakazi, 194 milyon 391 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Projeleri aktaran Barakazi, “Sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi projesini, ilimizin hayvancılığına katkıda bulunmak için de canlı hayvan pazarı projemizi hayata geçirdik. Kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlamak için kadın emek çarşısı inşa ettik. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için 4 bin 200 metre izyolu yaptık. Yine onlar için 5 noktaya engelli şarj istasyonları kurduk. Çocuklarımız için 10 adet çok amaçlı spor sahası inşa ettik. Şehirlerarası yolcu terminali projemizi hayata geçirdik. ‘Çevre Dostu Enerji Üretimi' sloganıyla hazırladığımız çöpten enerji üretimi projemizi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi projemizi hayata geçirdik. Kendi bitkimizi yetiştirmek için 35 bin metrekarelik alan üzerine belediye fidanlığı kurduk. İlimizde meydana gelen sel felaketiyle kullanılamaz hale gelen araç ve yaya köprülerini inşa ettik. Şehirci yolcu taşımacılığı kapsamında yoğunluğun fazla 4 noktaya klimalı modern duraklar kurduk. Sadece fiziki anlamda projeler yürütmedik. Sosyal ve kültürel alanlara yönelik gerek belediye olarak gerekse paydaş kurumların işbirliğiyle birçok proje hayata geçirdik. Sosyal yardımlar, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere 24 Milyon 314 bin TL harcama yaptık. Geleneksel Hesarek Kayak Festivali, Kısa Film Festivali, Foto Safari, 45 Yazarla Bingöl Kültür Günleri gibi önemli etkinliklerin de aralarında bulunduğu 260 adet sosyal kültürel ve sanatsal faaliyet gerçekleştirdik. Birçok alana yönelik kurslar düzenledik. 3 binden fazla gencimizi zanaat sahibi yaparak sertifikalarını verdik. Girişimcilik kurslarımızı başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizden 80'i devlet desteğiyle kendi işini kurdu. Çok sayıda kursiyerimizde el becerini kazanca dönüştürüyor"ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün çehresini değiştirecek olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi hakkında bilgi veren Barakazi, 5 etaptan oluşan projenin ihale ve yer teslimi sürecinin tamamlandığını da sözlerine ekledi.

"Kimsenin dönüştürmediği alanı projelendirmek de bizlere nasip oldu"

Kent meydanı projesi kapsamında İl Özel İdaresi binası, lojmanları ve arka kısmında bulunan tahta barakaların belediyeye devredildiğini vurgulayan Barakazi," 40 yılda kimsenin dönüştürmediği alanı projelendirmek de bizlere nasip oldu. Bu alan hükümet konağı alanıyla bir planlanarak kent meydanına dönüştürülecek. Bu alanı Bingöl'e kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yine çarşı merkezi için önemli bir yere sahip olan beşyol eski köy garajının katlı otopark ve ticari alan olarak dönüştürülmesi için ihale sürecimizi tamamladık. Bu projeye de bahar ayında start verilecek. Engelli kardeşlerimiz için planladığımız ‘Engelsiz Bina' projemizin de ihalesi tamamlandı. 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek bina kardeşlerimiz için yaşam merkezi olacak. Güneş Enerjisi projemizin de sözleşmesini imzaladık. Mülkiyeti belediyemize ait 103 dönümlük arazi üzerinde güneş enerjisi panelleri kurulacak"diyerek sözlerini tamamladı.