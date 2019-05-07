Başkan Dirik," Belediyenin borcu 20 milyon TL"

Bingöl'ün Genç İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, şeffaf belediyecilik kapsamında çalışmalarını yapacaklarını belirterek, belediyenin 20 Milyon 281 bin TL güncel borcu olduğunu açıkladı.

Genç Belediye Başkanı Dirik, belediyenin mali tablosuna ilişkin açıklamada bulundu. Seçimlerinin ardından belediyenin gelir ve gider tablosunun incelendiğini bildiren Dirik, belediyenin güncel borcunun 20 Milyon 281 bin TL olduğunu aktardı.

Şeffaf belediyecilik kapsamında belediyenin gelir ve gider tablosunu kamuoyuyla paylaşma gereksinimi duyduğunu vurgulayan Başkan Dirik;"31 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından belediye yönetimini devralarak, mevcut durumu gözden geçirdik. Belediyemizin bugün itibariyle çeşitli şirket ve şahıs alacakları 5 milyon 715 bin 264 TL, İller Bankası'ndan alınan kredi 6 milyon 284 bin 404 TL, İller Bankası kredi faizi 2 milyon 546 bin 103 TL, stopaj gelir vergisi borcu 1 milyon 134 bin 343 TL, SGK emekli kesintileri 2 Milyon 185 bin 627 TL, SGK işçi sigorta prim borcu 1 milyon 633 bin 218 TL, Kalkınma Ajansı 142 Bin 303 TL, Halk Bankası kredi borcu 581 bin TL, Mahalli İdari Birlikleri 59 Bin TL olmak üzere toplamda 20 Milyon 281 Bin TL güncel borcu bulunuyor. Buna karşılık belediyenin kasa hesabında 85 bin 477 TL, belediyemizce tahsil edilemeyen alacakları olan emlak, çevre temizlik vergisi, su ve diğer alacaklar 1 Milyon 780 bin 200 TL olmak üzere toplamda 1 Milyon 865 bin 677 TL alacağı bulunuyor”dedi.

“Hem borcumuzu ödeyeceğiz, hem yatırım yapacağız”

Yatırım tasarruf çelişkisine düşmeden Genç'e yatırımın süreceğine değinen Dirik, “Bir yandan borçlarımızı öderken, diğer yandan seçim vaatlerimizi ve ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçireceğiz. Burada en büyük avantajımız borçların büyük kısmı yapılandırılmış borçlardır. Hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik örneği sergileyerek, katılımcı bir yönetimle ilçemize hizmet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.