İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Bingöl'de bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Bingöl'ün Genç ilçesi Murat Nehri kıyısında otlanan bir inek bataklığa saplandı. Bütün çabalara rağmen kurtulamayan inek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bataklığa saplanan inek kurtarıldı. Yorgun düşen inek, veteriner kontrolünde tedavi altına alındı.


İnek sahibi, itfaiye ekiplerine uğraşlarından dolayı teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.