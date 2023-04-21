Bayram namazı sonrası husumetli iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazı sonrası iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazı sonrasında husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kavga ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.