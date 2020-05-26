Bebeğin mamasını vefa ekipleri ulaştırdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vefa ekipleri, maması biten 5 aylık bebek için mama temin ederken, 15 kilometre ötedeki köye giderek vatandaşın ekmek ihtiyacını da karşıladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında valilik ile kaymakamlıklar koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlar için seferber oldu. Karlıova Kaymakamlığı bünyesindeki vefa ekipleri, ilçe merkezinde ikamet eden Hakan Cavuldak'ın 5 aylık bebeğinin mamasının bittiğini bildirmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede temin edilen bebek maması, ailenin ikametine teslim edildi. Bebeğinin maması ulaştırılan Hakan Cavuldak, “Sokağa çıkma yasağından dolayı bebeğimize mama alamadık. Sağ olsun vefa ekipleri mamayı alıp getirdi. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Ayrıca vatandaşların talebi üzerine ilçe merkezindeki fırından ekmek alan vefa ekipleri, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynak köyüne giderek ekmekleri ailelere teslim etti. Ekiplerin köye ekmek getirdiğini söyleyen Ahmet Tasar, "4 günlük sokağa çıkma yasağında evdeydik ancak ekmeğimiz bitti. Ben de kaymakamlığı aradım. Onlar da hemen ekmeği alıp getirdiler. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Teşekkür ederiz” diye konuştu.