Beklenen kar yağışıyla kayak sezonu açıldı

Bingöl'de beklenen karın yağmasıyla bölgenin önde gelen tesisleri arasında yer alan Hesarek Kayak Merkezi sezonu açtı ve ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesinin önde gelen tesisleri arasında yer alan, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafedeki Dikme köyünde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ve beklenen karın yağmasının ardından kayak merkezi sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte Bingöl merkezi başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır, Muş gibi çevre illerden gelen birçok ziyaretçi hafta sonu kayak yaparak geçiyor. Kayak merkezine gelen ziyaretçilerin muhtemel bir kaza geçirmesi durumunda da yardımlarına, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri koşuyor.

Kaymaya hasret kaldıklarını belirten ve sezonun açılmasıyla kayak merkezine gelen Yusuf Davran, kar kalitesinin iyi olduğunu belirtti. Davran, “Hesarek sezonu biraz geç de olsa başladı. Kaymaya hasret kalmıştık. Kayak sever herkesi buraya bekliyoruz. Pist şu an çok güzel, karın kalitesi de çok güzel. Kayak sever herkesi bekliyoruz” dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte kış tatilini Bingöl'de geçirmek için Kocaeli'nden gelen Ali Uğur, tesisin çok konforlu olduğunu söyledi. Uğur, “Buraya Kocaeli'nden geldik arkadaşlarla birlikte. Çok güzel keyifli bir tatil geçiyoruz. Kayağımızı yapıyoruz ekipmanlarımızla. Kafesi, oteliyle konforlu bir yer. Çok güzel bir tatil geçiyor bizim için. Bu zamanda yapılacak en keyifli aktivitelerden birisi” şeklinde konuştu.

Sezonun açılmasıyla kayak merkezine gelen ve hafta sonunun tadını çıkaran Gözde Kandemir ise, “Kayak merkezinin açıldığını duyduk hemen koşarak geldik arkadaşlarla. Gayet güzel. Teleferiğe bindik çok güzel ve eğlenceli” diye konuştu.