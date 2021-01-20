İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belarus'lu Pasör Çaprazı Solhanspor'da

Efeler Ligi’nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor, Belarus’lu pasör çaprazı Radzivon Miskevich ile anlaştı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor, Belarus'lu pasör çaprazı Radzivon Miskevich ile anlaştı.


2020-21 Sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl'ün Voleybol temsilcisi Solhan Spor, Rusya'nın Gazprom-Ugra Surgut Voleybol takımında oynayan Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i renklerine bağladı.


Kulüp Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden buyana takımımızın en iyi yerde olması ve Bingöl'ümüzü en iyi şekilde temsil etmesi için büyük gayretler verdik. Bizlere desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz. Matheus Krauchuk ile yollarımızı ayırdıktan sonra yaptığımız girişimler sonucunda Belarus Milli oyuncusu olan pasör çaprazı Radzivon Miskevich ile anlaşarak ekibimize kattık. Kısa bir aradan sonra takım ile çalışmalara başladı ve uyum sağlamak için de gayretleri var. İnşallah kalan müsabakalarda takımımıza ciddi katkılar sunar ve arzuladığımız noktada sezonu tamamlarız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.