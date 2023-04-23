Besicilerin bayramda da mesaisi sürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin bayramda da hayvan otlatma mesaisi sürüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasının ardından, bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de besiciler hayvanlarını kırsal alanlara götürmeye başladı. Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde besicilik yapan Caner Gürgen, Ramazan Bayramı'nda da hayvancılık mesaisini sürdürüyor. Çoğu insanın bayramda ailesinin yanına gittiğini belirten Gürgen, geçim kaynakları olan besiciliği bayramda da devam ettirmek zorunda olduklarını aktardı.

Hayvanlarını bayramda kırsala götüren Gürgen, “Herkesin bayramı kutlu olsun. İşimiz gereği hayvanlarımızın önüne gelmemiz gerekiyor. Çoğu insan ailesinin yanına gidiyor, ailesini görmeye gidiyor ama biz hayvanlarıma bakmaya geliyoruz. Hayvanlarımıza da artık içerde bakamıyoruz çünkü bahar geldi, hayvanların kırsala çıkma vakti geldi. Mecburi olarak hayvanların yanına geliyoruz” şeklinde konuştu.