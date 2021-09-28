İhlas Haber Ajansı

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Bıldırcın avlarında kullanılan ses cihazları ele geçirildi

Bingöl’de bıldırcın avlarında kullanılan manyetik ses cihazı ele geçirildi.

Bingöl'de bıldırcın avlarında kullanılan manyetik ses cihazı ele geçirildi.


Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsal alanlarda denetim yapan ekipler, avcıların bıldırcın avlanmada kullandıkları manyetik ses cihazını tespit etti. Ekipler yaptıkları aramalarda 3 adet manyetik ses cihazını ele geçirdi.


Bölgede denetimlerin devam ettiği öğrenildi.

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