Bingöl AFAD, öğrencilere hem hediye hem de eğitim verdi

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 7 okul projesi çerçevesinde ilçelerdeki okulları gezip öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri vermeye başladı. İlk olarak Yayladere ilçesindeki ilkokula giden personeller ve AFAD gönüllüleri, burada öğrencilere önce hediyeler ve ikramlarda bulundu ardından farkındalık eğitimi verildi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İl AFAD Müdürlüğü, söz konusu proje çerçevesinde okullardaki çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.