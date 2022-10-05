İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası bal yarışmasında altın madalyaya layık görülen Bingöl balı, büyük rağbet görüyor.

2017 yılında İstanbul'da düzenlenen bal yarışmasında Türkiye birincisi ve dünya ikincisi seçilen Bingöl balı, Londra'da altın madalya almaya hak kazanmıştı. Bingöllü bal üreticisi Sami Atalay, Genç ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Çotela dağında yaylalarında ürettiği balları analiz ettirdi. Atalay yaptırdığı analiz sonucunda balın prolin değerinin 1135.834 çıktığını ve kalitenin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Analiz sonrasında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 17 ton balın satın alındı.

Analiz sonucunun çıkmasının hemen ardından Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 17 ton balın satın alındığını belirten Atalay, “Balımız tamamen doğal ortamda Çotela dağı eteklerindeki yaylalarda üretildi. Her geçen gün Bingöl balının kalitesi artarken dünyanın dört bir yanından da rağbet görmektedir. Yüksek yaylalarda yetişen bitkilerin aromaları ve arılardan bala geçen değerli enzimler sayesinde protein, vitamin, mineral, lif, doğal şeker bileşenleri ve aromatik bileşikler oldukça fazladır” dedi.