Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bingöl'de belediye ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele ediyor.

Bingöl'de iki gün boyunca etkili olan kar, kent merkezinde yer yer 1 metreyi aştı. Kar yağışının ardından çalışmalara başlayan Bingöl Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında çalışma yapan belediye ekipleri, kepçelerle topladıkları karları kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. 150 kişilik karla mücadele ekibi ve 25 adet araç ile çalışma yapan belediye ekipleri, gece gündüz demeden kar temizliği çalışmasını sürdürüyor.

Ekiplerin, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirdi.