Bingöl Belediyesi komşusunun yanında

Komşu şehir Elazığ'da meydana 6,8 şiddetindeki depremin ardından tüm imkanlarını seferber eden Bingöl Belediyesi, vatandaşların desteğiyle yaraların sarılmasına büyük katkı sağladı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından komşu şehir için harekete geçti. Başkan Arıkan'ın talimatıyla İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 20 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturdu. Kısa süre içerisinde hazırlığını tamamlayan ekipler, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında aktif rol oynadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışan ekipler, yaralı vatandaşların enkaz altında çıkarılmasında büyük çaba sarf etti.

Bingöl seferber oldu

Bingöl Belediyesi öncülüğünde Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (Bingöl TSO) ve Bingöl Gazeteciler Cemiyet işbirliğinde yardım kampanyası düzenlendi.

‘Depremi en iyi sen bilirsin Bingöl' sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

Battaniye, yorgan, ısıtıcı, kışlık giyim ve gıda malzemeleriyle yardım çağrısına destek veren vatandaşlar, Veysel Belgin Gençlik Merkezi ve Dörtyol Saat Kulesi önündeki yardım toplama alanlarına akın etti. İki gün boyunca toplanan yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ AFAD ekiplerine teslim edildi.

Depremzedelere sıcak çorba ikramı

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, afet bölgesine intikal ederek, kısa sürede hazırlığını tamamlayarak çorba kazanlarını kurdu.

Mahallelerde kurulan çadırlarda günlük 7 bin kişilik olarak hazırlanan çorbalar, depremzede vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine dağıtıldı.

Arıkan: “Onların acısı bizim acımızdır”

Depremin ardından tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ'da yaraların sarılması noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Depremin tüm ülkeyi büyük üzüntüye boğduğunu anımsatan Başkan Arıkan, “Elazığ ve Malatya'da yıkımlara sebebiyet veren deprem, ülkemizi ve milletimizi büyük üzüntüye boğdu. Depremin hemen ardından devletimiz bütün kurumlarıyla Elazığ'a yönelirken, belediyeler, STK'lar ve vatandaşlarımız tek yürek olarak Elazığ için büyük ölçüde yardım kampanyaları düzenledi. Depremi en iyi bilen bizler de vatandaşlarımızla, STK'larımızla bir bütün halinde Elazığ için kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bizde belediye olarak buna vesile olamaya çalıştık. Ben tüm hemşehrilerimize bu kadirşinaslıkları ve yardım severliklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz, Elazığlı hemşehrilerimiz için yapılması gereken her şeyi yapacaktır ve oradaki kardeşlerimizin yaraları biran önce sarılacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.