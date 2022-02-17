İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.


Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.