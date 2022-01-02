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Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı

Bingöl merkezdeki kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 5 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Ana yol ve caddelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.


Belediye, ekiplerin çalışmaları devam ettirdiğini bildirdi.

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