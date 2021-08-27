Bingöl Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Bingöl Belediyesi, merkez mahallelerde üstyapı çalışmalarına devam ederken, olası toprak kaymalarına karşı da önlemler alıyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Mahallesi'nde imar yolunu korumak ve olası toprak kaymalarının önüne geçmek için 85 metre uzunluğunda istinat duvarı çalışmalarına devam ediyor. Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, "İmar yolunu korumak ve olası toprak kaymalarının vatandaşlarımızın evlerine verebileceği tahribatın önüne geçmek için 85 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip istinat duvarı yapım çalışmamız, yine Simani Mahallesi Gözer mevkiindeki imar yollarında üstyapı çalışmalarımız ve sel taşkınlarını önlemek için yağmursuyu menfezlerimizi daha güçlü hale getiriyoruz" denildi.