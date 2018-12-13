Bingöl Belediyesi'nde akıllı vezne dönemi

Bingöl Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet binası ile Saray Mahallesi'nde akıllı vezne kurdu.

Kentte bir ilki daha hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi,;"Belediye hizmetlerimizi daha hızlı yürütmek ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlamak amacıyla iki noktaya akıllı vezne kurduk. Akıllı veznelerimizde nakit veya kredi kartıyla su faturası ödenebileceği gibi akıllı sayaçlara kredi yüklenebilecek. Bunun yanında vergi borçları ödenebilecek, borç sorgulaması yapılabilecek” dedi.

E- Belediye hizmetleri kapsamında birçok yeniliğe imza attıklarını vurgulayan Barakazi,"E-belediyecilik hizmetlerini geliştirerek, birçok yeniliği hayata geçirdik. Belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın çeşitli hizmetlere erişimini kolaylaştırırken, mesai saatleri dışında ön ödemeli akıllı sayaç kullanan abonelerimizin susuz kalmaması için kredi yükleme noktası kurduk. Şimdi de akıllı vezne projemizi hayata geçirerek, vatandaşlarımızın hizmete olan erişimini daha kolay hale getiriyoruz. İlk etapta iki noktaya kurduğumuz akıllı vezneleri yaygınlaştırmak için çalışma yapılacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere yeni akıllı veznelerin kurulması için çalışılacak"ifadelerini kullandı.