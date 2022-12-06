İhlas Haber Ajansı

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Bingöl Belediyesinden hummalı çalışma

Yeni belediye binasının yanındaki boş araziyi meydan yapma kararı alan Bingöl Belediyesi, hummalı bir çalışma başlattı.


Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yeni belediye binasının yanında bulunan boş arazinin meydan olacağını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından belediye ekipleri tarafından alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlanırken yol kenarlarına oturma bankı ve bir çeşme yapıldı. Çınar, çam ve ıhlamur ağaçları ekipler tarafından bir bir yeni yerlerine ekilirken alanda 400 metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu da yapılacağı öğrenildi.

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