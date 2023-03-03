İhlas Haber Ajansı

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Bingöl Belediyesinden 'kuraklık' uyarısı

Bingöl Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritasını paylaşarak, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.


Bingöl Belediyesinden vatandaşlara kuraklık uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritasını paylaşan belediye, kentin çok şiddetli kurak alarmı verdiğini duyurdu. Yapılan duyuruda tasarruf çağrısı yapan belediye, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık haritası ilimiz için çok şiddetli kurak alarmı veriyor. İsrafın önlenmesi, bahçe sulamalarında içme suyunun kullanılmaması ve bireysel su tasarrufu hayati önem taşıyor. Yarın susuz kalmamak için birlikte önlem almalıyız" açıklamasında bulundu.

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