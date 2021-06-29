Bingöl belediyesinden su tasarrufu çağrısı

Belediyeden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘2021 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Doğu Anadolu Bölgesinde yağış miktarı yüzde 75 oranında azaldı. Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları raporuna göre ise son 50 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. İlimiz haritada ‘Şiddetli Kuraklık' olarak işaretlendi. Bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarımızı korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacımız var. İçme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, duş sürelerini kısaltmaları, diş fırçalarken, traş olurken muslukların kapatılması gibi birçok klasik tasarruflu kullanımı sağlayacak yöntemler kuraklığın etkisini hafifletebilecektir” denildi.

Kesintilerin olacağı aktarılan açıklamada, “Yağış yetersizliği nedeniyle içme sularındaki su seviyesi kritik sınırın altına kadar düştü. Bu sebeple hafta içi 22.30 ile 03.30, hafta sonu ise 23.30 ile 03.30 saatleri aralığında su kesintileri yapılacak. Vatandaşlarımız kesintilerden etkilenmemesi için bina ve işyerlerinde mutlak suretle depo bulundurmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.