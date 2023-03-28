Bingöl Belediyesinden yaz hazırlığı

Bingöl'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, Bingöl Belediyesi de yaz ayları hazırlıklarına hız vermeye başladı. Kent merkezindeki park, bahçe ve oturma alanlarında bakım onarım çalışması yapan belediye ekipleri, birçok noktada yenileme yaptı. Merkeze bağlı Palamut Caddesi'ndeki dinlenme, yürüyüş alanında çalışma yapan belediyeden yapılan açıklamada, ''Palamut Caddesi dinlenme ve yürüyüş alanımızdaki oturak ve çöp kovalarımızı yeniledik, yeşil alanımızın bakımını gerçekleştirdik'' ifadelerine yer verildi.